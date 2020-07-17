منظمة إنسانية إيطالية تستنكر غارة تركية على كردستان العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – استنكرت منظمة إنسانية إيطالية حقيقة أنه منذ أسابيع والعمليات العسكرية جارية ضد كردستان العراق من قبل تركيا، التي تشن غارات على قرى في محافظة دهوك بهجمات جوية، معظم سكانها من المسيحيين.

وأضافت منظمة (جسر الى…) الإنسانية التي تنشط في العراق، في مذكرة الجمعة، أن “الهجمات استمرت منذ 21 حزيران/يونيو الماضي”، وذلك “في ظل صمت من جانب المجتمع الدولي، بينما يخشى السكان من غارات برية محتملة”.

وذكرت المنظمة الإيطالية أن “الحكومة التركية تقول إن الغارات تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني، كجزء من عملية (مخلب النسر)”، لكن “الهجمات تسببت بالفعل في سقوط 5 ضحايا مدنيين على الأقل”.

وقالت (جسر إلى..) إنه “يُضاف إلى الأنشطة التركية في الأيام الأخيرة، قصف إيراني لمنطقة حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل عاصمة كردستان العراق والمتاخمة لإيران”. وأنه بحسب مصادر قريبة من الحرس الثوري الإيراني نقلا عن بوابة (روداو) الكردية الإعلامية، قررت أنقرة وطهران توحيد قواها لمحاربة ما يسمونه “الإرهاب” عبر الحدود في المنطقة الكردية.