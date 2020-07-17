إيطاليا تقدم سفينة جديدة لعملية ايريني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت قيادة عملية ايريني البحرية عن قيام إيطاليا بتقديم سفينة حربية جديدة (آي، تي، اس سان جورجو)، لدعم قدرات العملية البحرية المكلفة مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.

وأوضح بيان صادر عن قيادة العملية ومقرها روما، أن هذه السفينة ستأتي لدعم القدرات الموجودة أصلاً بتصرف ايريني، إذ كانت اليونان قد قدمت فرقاطة، وكذلك وفرت كل من فرنسا، لوكسمبورغ، ألمانيا وبولونيا طائرات.

ومن المقرر أن يضع الإيطاليون، في وقت لاحق من هذا العام، طائرة بدون طيار بتصرف طواقم العملية.

يذكر أن هناك 20 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد تساهم في عملية ايريني عبر تزويدها بالقدرات البشرية والمعدات والأصول المالية.

كما تعتمد طواقم العملية على صور الأقمار الصناعية التي يقدمها مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.

هذا وستتمتع العملية قريباً، بفضل المساهمة الإيطالية، بالقدرة الكاملة لعملها، وحسب بيان القيادة، فقد “حققنا نتائج جيدة خلال الأشهر الماضية على الرغم من التحديات التي فُرضت نتيجة تفشي وباء كورونا”.

يذكر أن عملية ايريني الأوروبية البحرية تضطلع بمهام جمع المعلومات وردع ومراقبة عمليات توريد السلاح لليبيا تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة، وكذلك ابلاغ فريق الأمم المتحدة المعني بليبيا عن أي نشاط مشبوه قبالة سواحل هذا البلد.