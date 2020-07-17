مسؤول إيطالي: إعادة تمويل خفر السواحل الليبي خطأ جسيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – أعرب مسؤول إيطالي عن “الاعتقاد بأنه كان خطأ فادحاً إعادة تمويل خفر السواحل الليبي بدون إفراغ (مخيمات الحشر) التي يحتجز فيها عشرات الآلاف من المهاجرين في ظروف غير إنسانية”.

وكتب رئيس مقاطعة توسكانا (وسط) إنريكو روسّي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، مندداً بأنه “بالتالي، نحن نستمر في دعم عمليات إعادة غير قانونية لمهاجرين الى بلد في حالة حرب”، وذلك “في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.

وتابع روسي، القيادي في الحزب الديمقراطي الحاكم: “لقد طلبنا من كونتي2 (في إشارة الى (الحكومة الثانية لرئيس الوزراء)، قطع التواصل مقارنة بسياسات (وزير الداخلية السابق ماتيو) سالفيني”.

وخلص حاكم توسكانا الى القول: “لكننا نرى الآن فوق كل شيء، استمرارية غير مقبولة تفاقمت بسبب حصول هذا القرار على أصوات الأغلبية في مجلس النواب، بفضل دعم تيار يمين الوسط”.