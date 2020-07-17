عالم فيروسات إيطالي: فحص كل المهاجرين وإلا فسينتشر الفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم فيروسات إيطالي إنه يجب إجراء اختبار كشف العدوى على كل المهاجرين دون تمييز وفورًا، باستخدام مسحة الحلق بمجرد رسوهم على سواحلنا أو وصولهم إلى بلادنا.

وأضاف مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا (مقاطعة فينيتو ـ شمال)، أندريا كريزانتي في تصريحات لصحيفة (إل جورنالي) الجمعة، أنه “يجب علينا منع حالات تعريضنا للخطر في مهدها، وإلا فإن الخطر هو عودة الفيروس للانتشار مثل حرائق الغابات، وعلينا ألا ننسى أنه لم يختفِ أبدًا”.

ووفقا لكريزانتي، فإن “الأعراض اللاعدوية هي الأكثر عدوى”، والتي “لسوء الحظ، تنتشر بين الشباب الذين ينقلون الفيروس ويصيبون الناس به. وكثيرًا ما يكون كبار السن أول ضحايا المرض”.

وحذر عالم الفيروسات من أن “كوفيد 19 لا ينظر إلى وجهه أي شخص وينتشر في كل مكان، لذلك، لا بد من فحص المهاجرين أيضًا”. واختتم بالقول إنه “لم تكن لدينا شكوك دقيقة، لكنني كنت أريد فرض رقابة عليهم لأنهم تُركوا خارج الضوابط الوبائية”.