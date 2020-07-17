إحصائية: إيطالي من بين كل اثنين لن يذهب للعطلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن في عام 2020، ينخفض ​​المواطنين الذين سيخرجون لقضاء العطلات بأكثر من 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه اتحاد غرف التجارة حول تأثير حالة الطوارئ كوفيد، نُفذ على عينة تمثيلية من الناس تمت مقابلتهم في الأسابيع الماضية، أن “إيطالياً واحداً من أصل كل اثنين لن يذهب في إجازة”.

وتمخض الإستطلاع عن أن “من بين 24 مليون شخص سيسافرون للعطلة، سيبقى 86٪ في إيطاليا و4.8٪ فقط سيذهبون إلى الخارج”، وذلك “مقابل نسبة 26٪ من المسافرين عام 2019″، وأن “من بين من سيذهبون الى عطلة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، سيقيم 76.5٪ في منتجعات على شاطئ البحر”.

وأشارت المعطيات الى أنه “لا يبدو أن مكافأة العطلة قد بلغت هدفها، فقد استفاد منها 7.4٪ فقط من الأشخاص”، بينما “أعلن 78.3٪ أو ما يقترب من 19 مليون إيطالي، عدم استخدامها”، وأن “14.3٪ لم يقرروا بشأنها بعد”.