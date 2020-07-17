دي مايو: مع كونتي نقرر مستقبل إيطاليا وأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “مع (رئيس الوزراء جوزيبّي) كونتي، نقرر مستقبل إيطاليا وأوروبا”.

وكتب دي مايو على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الجمعة، أن “في بروكسل تجري مباراة مهمة للغاية في هذه الساعات، حيث يتم تحديد مستقبل إيطاليا والاتحاد الأوروبي برمته”.

وأكد وزير الخارجية أن “صندوق التعافي أمر أساس بالنسبة لإيطاليا”، فـ”الموارد التي سترد من هذا الصندوق ستسمح لنا بتخطيط إعادة التشغيل، تقديم دعم ملموس للعمال، رجال الأعمال والعائلات”، مشددا على أنه “يجب أن نهدف إلى تشجيع تنمية البلاد وتقدمها”.

وتابع دي مايو: “يجب أن نكون طموحين، وفي هذه اللحظة يجب أن تلتف البلاد بأكملها حول رئيس الوزراء جوزيبي كونتي”، مبينا أن “مصير الجميع على المحك، حتى أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف عنا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “لا توجد أعلام سياسية يجب رفعها، بل مستقبل الإيطاليين فقط، وعلينا واجب ضمانه”، فـ”الاستقرار والتخطيط والالتزام هي الكلمات الرئيسية”، التي يجب التمسك بها.