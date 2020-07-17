إيطاليا: 11 ضحية و233 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الصحة الإيطالية إنه تم تسجيل 11 ضحية و233 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وفي النشرة الصحافية اليومية للوقوف عند تطورات الوضع الصحي في البلاد، جاء أنه “مقارنة بيوم أمس، إزدادت الإصابات بفيروس كورونا لتصل الى 243.967 إجمالياً”، وهي “بزيادة قدرها 233 مقارنة بالأمس”، في حين “ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35.028 شخصاً، بزيادة بحاصل 11 ضحية عن يوم أمس”.

وخلص بيان الوزارة الى القول إنه “مقارنة بالأمس، ارتفع إجمالي عدد المتماثلين للشفاء إلى 196.483″، أي أنهم “بزيادة بمجموع 237 شخصاً”.