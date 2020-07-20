البابا يطلق نداء جديدًا لأجل وقف إطلاق نار عالمي فوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ جدد البابا فرنسيس الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي وفوري يسمح بالسلام والأمن الضروريِّين لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فـ”بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر يوم أمس الأحد، حيّا الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس”، وقال: “في هذا الوقت الذي لا يُظهر فيه الوباء أية علامات للتوقف، أرغب بأن أؤكد قربي ممن يواجهون المرض وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية”.

وتابع “يتوجّه فكري بشكل خاص إلى السكان الذين تتفاقم معاناتهم بسبب حالات الصراع”، وأنه “بناء على قرار صدر مؤخرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجدد الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي وفوري يسمح بالسلام والأمن الضروريِّين لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة”.

وذكر البابا بشكل خاص: “أتابع بقلق تفاقم التوترات المسلحة في منطقة القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان خلال الأيام الأخيرة. بينما أؤكد صلواتي من أجل عائلات الذين فقدوا أرواحهم خلال الاشتباكات، أتمنى أن يتم التوصل من خلال التزام المجتمع الدولي ومن خلال الحوار والإرادة الحسنة للطرفين، إلى حل سلمي دائم يحمل الخير لهذين الشعبين الحبيبين”.