القمة الأوروبية في يومها الرابع وسط توتر شديد ودون تحقيق تقدم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يستأنف قادة الاتحاد الأوروبي اليوم قمتهم المستمرة منذ صباح الجمعة الماضي في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن مخطط التعافي بعد أزمة كوفيد 19 والموازنة الأوروبية المتعددة السنوات.

وقد أمضى قادة الاتحاد يومي السبت والأحد الماضيين في عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف وجلسات عامة سعياً لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف بشأن طرق وشروط توزيع الـ750 مليار يورو المقررة تحت مظلة مخطط التعافي.

ومن المقرر ان تُستأنف الجلسات عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، إذ كانت آخر جلسة علنية عُلقت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وتؤكد مصادر مطلعة أن رئيس الاتحاد شارل ميشيل، سيقدم مقترحات إضافية للزعماء لتتم مناقشتها في وقت لاحق اليوم.

وتشير المصادر نفسها أن ميشيل سيحاول تغير طريقة توزيع مبالغ مخطط التعافي ليصبح 390 مليار يورو للقروض و360 للمساعدات.

وتتمحور “المواجهات” بشكل أساسي بين الدول المتعنتة وعلى رأسها هولندا والتي تريد شروط مشددة على الدول التي ستحصل على أموال المساعدات، وبين فرنسا وألمانيا اللتان ترفضان هذا التوجه.

وكان رئيس الاتحاد شارل ميشيل قد ناشد، في وقت سابق، الدول الأوروبية العمل على التوصل إلى اتفاق، قائلا: “يتعين ألا نقدم للرأي العام الأوروبي وللعالم صورة عن أوروبا ضعيفة”، وفق كلامه.