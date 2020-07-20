إيطاليا: أقل عدد ضحايا لفيروس كورونا منذ شباط الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن حدوث ثلاث وفيات، وهو أدنى رقم منذ شباط/فبراير الماضي، وكذلك عن 219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى يوم أمس. وفي نشرتها اليومية للوقوف عند الوضع في البلاد من ناحية أزمة كوفيد 19 مساء أمس، أضافت الوزارة أن “العدد الإجمالي للوفيات في البلاد ارتفع إلى 35,045 منذ بداية حالة الطوارئ”.

وذكرت النشرة أن “المقاطعة التي سجلت فيها أعلى زيادة يومية هي إميليا رومانيا مع 51 إيجابية جديدة، تليها فينيتو مع 48 ولومبارديا مع 33″. ومع ذلك فـ”هناك 4 أقاليم لم تسجل فيها حالات جديدة، وهي ماركي، أومبريا، فاللي داوستا وموليزي”.

كما أشارت النشرة الى “انخفاض ​​أعداد مرضى وحدات العناية المركزة إلى أقل من 50″، فـ”هناك 49 شخصاً، بفارق شخص واحد عن أمس الأول”، بينما “هناك 743 مريضًا في المستشفيات يعانون من الأعراض، في حين “لا يزال 11648 شخصًا في الحجر المنزلي”.

وخلصت نشرة وزارة الصحة الى القول إنه “منذ بداية حالة الطوارئ، بلغ عدد حالات الإصابة 244,434 حالة إجمالياً”.