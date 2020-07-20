كونتي: المواجهة ستصبح حاسمة في القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن المواجهة ستصبح حاسمة في إطار القمة الأوروبية، حيث يستمر السعي للتوصل الى اتفاق.

هذا ويستأنف قادة الاتحاد الأوروبي اليوم قمتهم المستمرة منذ صباح الجمعة الماضي، في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن مخطط التعافي بعد أزمة كوفيد 19 والموازنة الأوروبية متعددة السنوات.

وأضاف كونتي لدى عودته إلى فندقه في بروكسل بعد ليلة عمل في مقر المجلس الأوروبي، “إننا نقترب من النواة الصلبة لمواقف الأطراف المعنية، حيث المواجهة تصبح أكثر حسماً”. وأردف “آمل أن نتمكن من البدء بتقييم بعض تحديثات المقترحات التي تمخضت عن المفاوضات المكثفة في هذه الأيام”.

وأوضح رئيس الوزراء الذي يواصل التفاوض مع المجلس الأوروبي بشأن حزمة مخطط التعافي، لـ”عدم خفض المبلغ المخصص لإيطاليا، تهديد فاعلية المخطط ووضع عقبات تشغيلية مختلفة في طريقها”، وبالتالي تبدا الشكوك بـ”رغبة بعدم تفعيل أداة من مصلحة الجميع أن تعمل”.

وتوقع كونتي لذلك، أن رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل “سيقترح حلاً ينطوي على خفض التحويلات الخاصة بخطة الإنعاش إلى 400 مليار و390 مليار”، مبينا أن “حل تحويل الـ400 مليار يورو سيؤدي إلى خصم أكبر”، أي زيادة في الخصم “للدول التي يحق لها ذلك وكذلك حل الـ390 مليار على خصم أقل”.

لكن بالنسبة لكونتي، فإن “هذه المفاوضات التي تهدف إلى تقليل فعالية رد الفعل الأوروبي لا معنى لها”، فـ”التحويلات ضرورية للتعافي السريع، تعزيز مرونة البلدان التي تواجه صعوبات أكبر في النمو الاقتصادي”.

وشدد رئيس الحكومة على أن “مخطط التعافي لا يمكن أن يصبح أداة لإدارة معارك أيديولوجية”، وأن “من يعارض اليوم إغلاق هذه المفاوضات معتقدا بأنه سيحظى بإجماع داخلي فوري يجب، مع ذلك، أن يفكر بأنه لن يطلب منه التاريخ وحده الحساب، بل مواطنيه أنفسهم أيضاً”.

وخلص كونتي الى القول، إنه “بمجرد انتهاء مفعول رد الفعل العاطفي، سيدرك هؤلاء أن هذه الليلة كانت مجرد رحلة قصيرة النظر أدت إلى قرار ساهم في إغراق السوق الموحدة وحرية الحلم بالنسبة للأجيال الجديدة”.