مسؤول صحي إيطالي: مزيد من الضوابط وإلا فسينتهي بنا الأمر مثل كاتالونيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا مسؤول صحي إيطالي الى فرض مزيد من الضوابط الوقائية من جائحة كورونا فيروس، وإلا فسينتهي بنا الأمر مثل مقاطعة كاتالونيا، شمال شرق إسبانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الاثنين، أضاف مستشار وزير الصحة ورئيس الاتحاد العالمي لرابطات الصحة العامة، ڤالتر ريتشاردي: “نحن بحاجة إلى وضع مزيد من الضوابط، لكن قبل كل شيء، تطبيق العقوبات بجدية”. وأردف “أرى لسوء الحظ أن الغرامات تعادل نسبة مئوية صغرى مقارنةً بعدد الأشخاص الذين يتم إيقافهم”، مبينا أن “الأمر لن يفلح بهذه الطريقة”.

وبشأن التدابير لوقاية بلاده نظراً لتزايد العدوى في العالم، قال ريتشاردي: “نحن نفعل ذلك، لكن يمكننا فعل أفضل من ذلك ودون خفض مستوى حذرنا، كما يفعل ذلك كثيرون من حولنا للأسف”. وتابع “كنا من بين البلدان القليلة التي ردت بشكل جيد وعلى الفور على الوباء”، لكن “يجب علينا الآن فعل كل ما بوسعنا للإستعداد لمعركة تشرين الأول/أكتوبر، عندما يمكن للفيروس أن يعود لرفع رأسه”.

وذكر مستشار وزير الصحة، بأنه “كنا نقول أنه كان من الأفضل أن نجد أنفسنا قريبين من الصفر من الإصابات اليوم بدلاً من مواجهة الموجة الثانية المحتملة مع ما يقرب من 200 حالة نسجلها يوميًا”.

وخلص المسؤول الصحي الى القول “لكننا لن نكون بأمان حتى تخرج البلدان الأخرى من حالة الطوارئ”، تلك التي “نشهد فيها مأساة مطلقة بسبب أخطاء مثيرة، كتلك التي ارتكبت في الولايات المتحدة والبرازيل”.