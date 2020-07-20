خبراء ماليون: الأسواق المالية هادئة وتراقب ما يحدث في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تراقب الأسواق المالية الأوروبية عن كثب مسيرة المفاوضات الجارية بين زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد والرامية للتوصل لإتفاق على مخطط التعافي الاقتصادي بعد أزمة كوفيد 19 والموازنة المتعددة السنوات.

واستبعد خبراء ماليون دوليون أي اضطراب فوري في حركة أسواق المال اليوم، إذ أن المفاوضات لا تزال مستمرة في بروكسل لليوم الرابع على التوالي.

في هذا السياق، أكد الخبير المالي ديفيد مادن، أهمية التوصل إلى اتفاق سريع بين الأوروبيين، حيث “سيكون الأمر أفضل بالنسبة للعالم أجمع، خاصة لدول مثل إيطاليا واسبانيا وهما الأكثر تأثراً بالأزمة الصحية”، وفق كلامه.

وأوضح الخبير المالي في تصريحات نقلت عنه اليوم أن تداعيات وباء كوفيد 19 لا تزال تلقي بثقلها على الأسواق المالية العالمية.

يذكر أن وباء كوفيد 19 قد أودى بحياة ما يزيد عن نصف مليون انسان حول العالم منذ نهاية العام الماضي.