برودي: إيطاليا تسلك جيداً لكن كفانا قرارات بالإجماع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزيراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي أن بلاده تبلي حسناً، لكنه دعا الى تجنب اتخاذ القرارات بالإجماع.

وأضاف برودي، الذي سبق وشغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريحات إذاعية الاثنين، أنه “بشأن التدخلات الأوروبية لمواجهة حالة طوارئ فيروس كورونا، تصرفت إيطاليا بشكل جيد، بمعنى أنه بعد أن أصبحت ضعيفة جدًا قبل 4 أشهر، تم إنشاء تحالف مع فرنسا وإسبانيا، مهم لدرجة أن ألمانيا أخذته بالحسبان، لكن الفيتو الهولندي كان معوقًا”.

وأشار السياسي اليساري المخضرم الى أن “القواعد في أوروبا لا توضع لاتخاذ القرار”، مبينا أن “الإجماع يشل كل قرار ويعطي الجميع القدرة على ممارسة الابتزاز”، لذا فـ”إن على أوروبا أن تعطي نفسها قواعد طبيعية أولاً وقبل كل شيء، أي منح التصويت للأغلبية”.

وخلص برودي موضحا أنه “بالإجماع، يصبح كل قزم عملاقًا ولا يمكن حتى إدارة شؤون عمارة سكنية”.