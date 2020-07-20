ايطاليا: 13 وفاة جديدة بكورونا والعدد التراكمي للاصابات يناهز الـ250 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الاثنين توثيق 13 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل 3 وفيات في حصيلة كانت هي اليومية الادنى لضحايا الجائحة منذ شباط/فبراير الماضي

وتراجعت قليلا الحالات الايجابية للفيروس حيث تم اليوم الاعلان عن 190 اصابة جديدة، بينما كانت الاصابات المعلنة امس الاحد 213 اصابة .

ووفق بيانات وزارة الصحة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و58.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 12 ألفا و404.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 197 ألفا و162، بعد أن تماثل 213 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفبروس، وهو مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في الثلث الاخير من شباط/فبراير الماضي، الى 244 ألفا و624