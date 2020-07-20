برلماني ايطالي بصدد انشاء حزب يهدف لاخراج بلاده من الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أكد عضو مجلس الشيوخ الايطالي، جيانلويجي براغواني أنه سيعلن في مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم بمجلس النواب، تشكيل حزبه (إيتال إكسيت)، الكيان السياسي السيادي الجديد الذي يهدف الى خروج ايطاليا من الاتحاد الاوروبي.

باراغواني، صحفي ومقدم برامج تلفزيونية سابق نال مقعدا في مجلس الشيوخ في انتخابات عام 2018 مرشحا لحركة خمس نجوم، ولكنها أبعدته لاحقا بسبب عدم الالتزام بسياساتها.

وأشار باراغوني الى أنه سيلتقي اليوم مؤسس حزب (بريكست) البريطاني، نايجل فاراج. ووصف الاخير بأنه “وطني بريطاني حقيقي، الوحيد الذي أرسل تكنوقراط بروكسل إلى الجحيم”.

ورأى باراغوني أنه بقضل بريكست أصبحت “بريطانيا دولة ذات سيادة حقيقية والتي، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، تمكنت من تقديم إجابات حقيقية للمواطنين في خضم أزمة اقتصادية لمرحلة ما بعد كوفيد-19”. وقال: “هذا هو السبيل للمضي قدما”.

وفي اشارة الى هولندا، قال عضو مجلس الشيوخ “لم يعد بالإمكان ابتزازنا من قبل ملاذات ضريبية تسمح لنفسها بالإساءة إلى هيبة إيطاليا”.