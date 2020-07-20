ميشيل يقدم الاقتراح الأخير لزعماء الدول بالقمة الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه سيقدم مقترحاً جديداً لزعماء الدول الـ27 المجتمعين في بروكسل منذ أربعة أيام بحثاُ عن اتفاق بشأن مخطط التعافي الأوروبي من أزمة كوفيد-19.

جاء الإعلان في ايجاز صحفي على هامش القمة، أكد ميشيل من خلاله أن مقترحه الحديد سيكون فرصة “مهمة وأخيرة” للدول للاتفاق.

وتابع قائلاً: “علينا العمل من أجل إثبات أن أوروبا قادرة على مواجهة التحديات والظهور بصورة موحدة”.

وأقر ميشيل بصعوبة المفاوضات، الا أنه أضاف قائلا: “لكني لا أزال على ثقة بأن الاتفاق ممكن”.

يذكر أن مصادر مطلعة كانت أكدت صباح اليوم أن مقترح ميشيل يقضي بتخصيص مبلغ 390 مليار يورو كمنح غير قابلة للسداد، بدل 500 كما كان مقرراً سابقاً، من أصل حزمة انقاذ تصل إلى 750 مليار يورو للتصدي لتداعيات أزمة كوفيد 19 بشكل جماعي.

ويسعى زعماء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد إلى الاتفاق على طريقة تقسيم ال 750 مليار ما بين مساعدات وقروض ووضع آليات لإداراتها ومراقبتها.

وتنقسم الدول الأوروبية ما بين متعنتة في الشمال وعلى رأسها هولندا وهي تطلب تخفيض حجم المساعدات وربطها بإصلاحات من قبل الدول المستفيدة، في حين تسعى، دول الجنوب، بقيادة فرنسا ومن وراءها ايطاليا واسبانيا والبرتغال للابقاء على معدل المساعدات وتخفيف الشروط المرتبطة بها.