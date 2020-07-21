كونتي: يوم تاريخي لأوروبا وإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي: “إنه يوم تاريخي لأوروبا وإيطاليا”. في رسالة نشرها على منصة (تويتر)، مرفقة بصورة يصم فيها قبضته تعبيرا عن الرضا في نهاية القمة الأوروبية الليلة الماضية.

وأعاد رئيس الحكومة إبداء رضاه عن النتائج التي تحققت بعد 4 أيام من المفاوضات. وفي بضع دقائق – على الرغم من تأخر الساعة – ظهرت مئات من علامات التقدير على تويتر.

وذكر رئيس الوزراء، في مؤتمر عبر الفيديو ببروكسل في نهاية المجلس الأوروبي الذي أقرّ حزمة انقاذ بـ1.82 بليون يورو لمواجهة تبعات الأزمة، والتي تشتمل عليها الميزانية المالية متعددة السنوات وخطة الجيل القادم الأوروبية.

وفي هذا السياق، أكد كونتي أن “الحكومة الإيطالية قوية. والحقيقة هي أن الموافقة على هذه الخطة تعزز عمل حكومتنا، لأنها تسمح لنا بالاعتماد على موارد مالية ضخمة لتحقيق الأهداف المحددة أصلاً، والتي سنسعى لتحقيقها الآن”.