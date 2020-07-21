ميشيل وفون دير لاين: أتفاق تاريخي أثبت أن أوروبا قوية وموحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أعلن كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عن التوصل إلى اتفاق حول الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات ومخطط التعافي.

جاء هذا الاتفاق فجر اليوم الخامس من قمة أوروبية بدأت يوم الجمعة الماضي، “كانت المفاوضات شديدة الصعوبة ولكننا أثبتنا لشعوبنا وللعالم أن أوروبا موحدة وقوية وقادرة على الحفاظ على تضامنها”، حسب كلامهما خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك في بروكسل.

وتوافق الزعماء على مبلغ يصل إلى 1074 مليار يورو للموازنة الأوروبية 2021-2027 وعلى مخطط الإنقاذ بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة الدول على التعافي من أزمة كوفيد 19.

وأشار ميشيل أن منح الأموال رُبط بشكل وثيق باحترام الدول المستفيدة من الأموال لسيادة القانون والحريات واستقلال السلطات، بالإضافة إلى تعزيز مسار الموارد الخاصة والإبقاء على أهداف الموازنة الأساسية.

هذا وقضى الاتفاق بتثبت الحسومات الممنوحة لبعض الدول، مقابل ضمان عدم طلبها اجراء تخفيضات إضافية في مبالغ المساعدات ورفع مستوى القروض.

وكان ميشيل قد قدم ليل أمس اقتراحاً يقضي بتقسيم مبلغ ال750 مليار يورو ما بين 390 للمساعدات بدل 500 كما جاء في المقترح الأساسي مقابل 360 للقروض بدل 250 أساساً، وذلك لإرضاء هولندا وباقي الدول المتعنتة.

ويخصص مخطط التعافي من اجل مساعدة الدول على تجاوز آثار أزمة كوفيد 19 عن طريق مساعدات وقروض توزع حسب طلب وحاجة كل دولة.

من جانبها، عبرت فون دير لاين عن سعادتها لأن الموازنة الأوروبية حافظت على أهداف التحول المناخي والاقتصاد الرقمي، “في هذا الوقت الصعب من المهم جداً الحفاظ على الأهداف”، وفق كلامها.

إلى ذلك توافق زعماء الدول على عدم تحويل نص الاتفاق للبرلمانات المحلية والاكتفاء بمصادقة البرلمان الأوروبي عليه، ما بدأ يثير العديد من الانتقادات.

وأقر المسؤولان الأوروبيان بأن الاتفاق احتوى على العديد من التنازلات وذلك لأجل ” المصلحة الجماعية”، وفق تعبيرهما.