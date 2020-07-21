رئيس حكومة إيطاليا: حققنا نتيجة نرومها من خلال حماية كرامة بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إنه في إطار المفاوضات حول حزمة الإنقاذ في الميزانية المالية متعددة السنوات وخطة الجيل القادم الأوروبية، “حققنا النتيجة المرجوة من خلال حماية كرامة بلادنا”.

وذكر رئيس الوزراء، في مؤتمر عبر الفيديو ببروكسل في نهاية المجلس الأوروبي الذي أقرّ حزمة بـ1.82 بليون يورو لمواجهة تبعات الأزمة، “كما عملنا على حماية صلاحيات المؤسسات الأوروبية، وفي الأيام الأخيرة قمنا أيضًا بصد محاولات خبيثة لحرف المسيرة الحقيقية لمشروع أوروبي، بإدخال المنطق الحكومي الدولي ومنطق حق النقض”.

وأكد كونتي أن خطة التعافي “تتخذ من مصلحة إيطاليا أولوية المطلقة”، وتوفر “قروضًا ميسورة للغاية وذات قيمة كبيرة مع استحقاق طويل جدًا، وبالتالي فهي مفيدة جدًا”. وأردف “ستكون هذه هي الأولوية. وآمل أن يساعد ذلك في تشتيت الاهتمام المرضي المحيط بآلية الإستقرار الأوروبية(Mes) “.

وذكر رئيس الحكومة أنه “لوضع الخطة الوطنية للتعافي وتجاوز الأزمة، سيكون تشكيل فريق عمل تنفيذي إحدى الأولويات التي سنحددها في هذه الأيام”، حيث “يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن”.