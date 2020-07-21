بلجيكا: ارتفاع واضح للإصابات بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشارت السلطات الصحية في بلجيكا إلى وجود ارتفاع واضح في حالات الإصابة بكوفيد-19، بعد أن تم تسجيل 201 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هذا ما جاء في أحدث تقرير أصدره اليوم المركز الوطني لإدارة الأزمات، أشار فيه أن الإصابات ارتفعت بنسبة 79% في الفترة ما بين 11 إلى 17 تموز/يوليو الجاري مقارنة بما كان عليه الحال ما بين 4 إلى 10 الشهر نفسه.

في هذا السياق لاحظ القائمون على المركز أن الارتفاع الحاد في عدد الإصابات قد سُجل بشكل خاص في المدن الكبيرة، خاصة في مدينة انفرس شمال البلاد حيث تم إحصاء 44% من نسبة الإصابات المسجلة في أنحاء البلاد.

ويلاحظ المركز أن نسبة الوفيات جراء وباء كوفيد 19 لا تزال ضعيفة حتى الآن، “ولكن يجب مراقبة الوضع خلال الأيام القليلة القادمة”، حسب التقرير.

أما بشأن عدد المصابين المقبولين في المشافي للعلاج فقد شهد ارتفاعاً حاداً خلال اليومين الماضيين، إذ تم قبول 50 شخصاً فيها ما بين 18 إلى 20 من هذا الشهر و 23 حالة يوم 18 منه.

ودأبت السلطات المحلية والفيدرالية خلال الأسابيع الأخيرة على تحذير المواطنين من مخاطر التراخي في احترام الإجراءات الوقائية، ملمحة إلى إمكانية إعادة فرض عزل مناطقي في حال تطور الوضع.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد فرضت على جميع المواطنين ارتداء الكمامات في مراكز التسوق والمتاجر والأماكن المغلقة وكذلك وسائل المواصلات العامة تحت طائلة الغرامة المالية.