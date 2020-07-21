الرئيس الايطالي: اتفاق القمة يعزز دور الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتاريلا، لدى استقباله في قصر الرئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، عن “الرضا” لنتائج القمة الاوروبية الماراثونية في بروكسل.

ورأى رأس الدولة الايطالية أن الاتفاق “يعزز دور الاتحاد الاوروبي ويساهم في خلق ظروف مربحة لإيطاليا لإعداد برنامج اقتصادي سريع وفعال” للتصدي للازمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وبموجب الاتفاق، سوف تتحصل إيطاليا على ما مجموعه 209 مليار يورو، وهو رقم أعلى من الـ 172.7 مليار وفق خطة المفوضية الاوروبية الأصلية، وذلك بفضل زيادة حصة القروض من 91 إلى 127 مليار، في حين ظلت حصة المساعدات غير القابلة للسداد دون تغيير.