تاياني: رضا لتغيّر المواقف الأوروبية مقارنةً بعام 2008

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، أنطونيو تاياني “نحن راضون لأن أوروبا أظهرت تضامنًا أكبر مما كانت عليه عام 2008”.

وأضاف تاياني في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أنه “كانت هناك مقاومة من بعض البلدان وهذا يجب أن يجعلنا نفكر بالمستقبل”، فـ”ينبغي أن تكون إيطاليا الآن قادرة على الحصول على الأموال المتاحة، وأن تبذل قصارى جهدها لإجراء إصلاحات فاعلة”.

وذكر رئيس البرلمان الأوروبي في دورته السابقة، أن “مشكلة آلية الإستقرار الأوروبية (Mes) لا تزال قائمة، وأعتقد أن علينا استخدام الأموال المتوفرة الآن لإصلاح قطاع الصحة وحل مشكلة تعويضات البطالة للعمال”، فـ”نحن بحاجة إلى ضخ سيولة مالية في السوق والاستعداد لموجة عودة محتملة لكوفيد 19”.

وخلص تاياني الى القول، إنه “يجب علينا أيضًا تقييم تدفقات الهجرة”، فقد “رأينا أن المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى إيطاليا كان أغلبهم مصابين بفيروس كورونا”.