كوشنر: العالم العربي سئم من افعال السلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال كبير مساعدي الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر إن الخطة التي وضعها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة بـ(صفقة القرن) “تمت بحسن نية ولم تهدف إلى استفزاز الفلسطينيين ودفعهم نحو مواقف متشددة ليتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فعل ما يشاء في الضفة الغربية”.

وأضاف كوشنر في حديث لمجلة (نيوزويك): “أدرك أن الخطة ستتعرض لانتقادات البعض، ولكن من الجيد خوض تحديات صعبة، وأنا أفضل تكريس الوقت للأمور الصعبة”.

وأشار صهر ترامب إلى “إن العديد من مفاوضي السلام السابقين قالوا لي إن الهدف هو إعطاء الأمل، وليس تحقيق الصفقة فعلا. وأنا فقلت إن الهدف هو عقد الصفقة وإنهاء هذا الأمر”

وقال دفاعا عن خطته “هل هي تجعل إسرائيل أكثر أمانا؟ نعم، وهل تجلب حياة أفضل للفلسطينيين؟ نعم”.

وعلى ذلك فقد وجه اللوم إلى الفلسطينيين في جمود الخطة، وقال “يقولون إنهم يريدون حل وسط، ولكنهم لم يرغبوا أبدا بخوض محادثات من شأنها أن تفضي إلى أي مكان”. وأضاف كوشنر”إن العالم العربي سئم من افعال السلطة الفلسطينية”.