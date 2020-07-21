مؤسسة طبية إيطالية: المرحلة 3 لنتائج لقاحات فيروس كورونا نهاية أيلول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مؤسسة طبية إيطالية، أن المرحلة 3 للنتائج التي تجريها على اللقاحات ضد فيروس كورونا، ستظهر مع نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

جاء هذا على لسان بييرو دي لورينزو، الرئيس التنفيذي لشركة منتزة العلوم (IRBM)، التي تتخذ من مدينة پوميتسيا (جنوب روما) مقراً لها، والتي تتعاون من خلال قسم اللقاحات فيها، مع معهد جينر بجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) وشركة (AstraZeneca) المتعددة الجنسيات، لإنتاج الدفعة الأولى من المصل المضاد للفيروس، الذي يحمل مؤقتاً اسم (ChAdOx1 nCoV-19).

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الثلاثاء، اضاف دي لورينزو أنه “مع كل الاحتياطات اللازمة والأمل بأن يحالفنا الحظ، فنحن متفائلون إلى حد ما”، وكما “يبدو من بيانات دراسة المرحلتين 1 و 2، فإن نتائج اللقاح المرشح مشجعة للغاية، ودراسات المرحلة الثالثة جارية، على أمل اقتناء النتائج نهاية أيلول/سبتمبر”، لكن “إن تحقق ذلك بعد الصيف فلن أفاجأ”.

وأبدى رئيس منتزة العلوم “تفاؤلاً حذراً بعد نشر البيانات على مجلة (The Lancet)”، مبينا أن “الأمور إذا سارت على ما يرام، فسيتمكن فريق أكسفورد من توفير الجرعات الأولى للقاح في وقت لاحق من هذا العام”، وهي “أوقات عمل لا يمكن تصورها في التحضير الطبيعي للقاح ما”.

وأشار رئيس (IRBM) الى أنه “في هذه الأثناء، يجب أن أقول إن دخول (AstraZeneca) في اتحادنا مع أوكسفورد لتحضير اللقاح، كان هبة من العناية الإلهية”، لأنه “في الوقت الذي يميل فيه الوباء في بريطانيا لحسن الحظ إلى التلاشي، واجهنا العجز عن إنهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية”.

وأردف “بينما قامت (AstraZeneca) بإعداد مختبرات للمرحلة 3 في البرازيل وجنوب إفريقيا وهي تعد غيرها في دولة أفريقية أخرى”، مما “يؤكد لنا أن امتلاك وسائل وتنظيم لاعب عالمي، بمثابة أمر حاسم، في مهمة طموحة مثل تطوير لقاح في وقت انتشار الوباء”.

وخلص دي لورينزو الى القول، إن “الأمل الآن يتركز في الحصول على نتائج المرحلة 3 بحلول نهاية أيلول/سبتمبر القادم”.