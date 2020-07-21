مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الايطالي والاماراتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت ايطاليا عن مكالمة هاتفية تمت مساء أمس الاثنين بين وزير الخارجية، لويجي دي مايو ونظيره الاماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان.

ولم يكشف بيان مقتضب صدر في روما عما تطرق اليه الاتصال الهاتفي، الا أن وزارة الخارجية في دولة الامارات اشارت الى أن الوزيرين استعرضا “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والأمن الغذائي”.

كما “تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا”.

وبحثت المكالمة الهاتفية أيضا “تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته”، حيث تم التأكيد على “أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العمل الدولي المشترك لمعالجة اثار هذه الحائجة وكذلك دعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح للمرض”.