بوريل: لا يمكن تطوير العلاقات مع إسرائيل بحال تنفيذها خطة الضم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على عدم إمكانية تطوير العلاقات مع إسرائيل في حال قامت بتنفيذ تهديداتها وضمت أجزاء من أراضي الضفة الغربية.

وأشار بوريل في معرض مقابلة أجرتها معه (دير شبيغل) الألمانية، إلى تصميم الاتحاد بذل كل جهد ممكن لمنع الضم وإفهام إسرائيل بأن هذا الأمر ينطوي على نتائج سلبية.

وشدد المسؤول الأوروبي على استحالة تفسير القانون الدولي بشكل انتقائي، فـ”عندما نقول أن الضم غير قانوني، هذا يعني أنه غير قانوني”، على حد تعبيره.

لتوضيح الأمر، استشهد بوريل بالموقف الأوروبي من قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم، معيداً التأكيد على أن هذا العمل غير قانوني واستدعى إجراءات ضد موسكو.

ورداً على سؤال يتعلق بما يمكن لبروكسل عمله، أكد بوريل أنه يعد لكافة السيناريوهات، وقال: “لا يمكن أن تنتمي الأراضي التي يتم ضمها لدولة إسرائيل، وبالتالي لا تنطبق الاتفاقيات الأوروبية – الإسرائيلية عليها كما هو الحال بالنسبة للجولان والقدس الشرقية”.