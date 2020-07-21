ايطاليا: 15 وفاة جديدة بكورونا واستمرار وتيرة التراجع في الاصابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الثلاثاء توثيق 15 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما استمرت وتيرة التراجع للحالات الايجابية للفيروس خلال هذا الاسبوع، حيث تم تسجيل 129 اصابة جديدة، بعد يوم من الاعلان عن 190 اصابة، بينما كانت اصابات الاحد 213.

ووفق بيانات وزارة الصحة، يرتفع اجمالي الوفيات جراء الجائحة الى 35 ألفا و73.

أما الحالات الايجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 12 ألفا و248.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 197 ألفا و431، بعد أن تماثل 269 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفبروس، أي مجموع الحالات النشطة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا في شباط/فبراير الماضي، الى 244 ألفا و752