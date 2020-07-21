ايطاليا تعلن دعم المنظمة الدولية للهجرة في تونس بعمليات العودة الطوعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية اليوم الثلاثاء عن دعم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس، لإتاحة فرصة العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل هناك، وتقديم خدمات المساعدة لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ.

وذكرت أن التمويل، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية، سيخصص من صندوق ادارة الهجرة.

وأشارت الخارجية في بيان الى انه “أمام العواقب السلبية العالمية لوباء فيروس كورونا، من الضروري اعطاء المهاجرين الذين يعانون من ظروف صعبة (على سبيل المثال، بسبب فقدان وظائفهم) فرصة العودة الطوعية إلى وطنهم في ظروف آمنة وكريمة، مما يمنع خطر اعتمادهم على تجار البشر”.