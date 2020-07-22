قلق ايطالي لتزايد اصابات كورونا في اسبانيا وفرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى خبير صحي ايطالي القلق من تسجيل المئات من حالات الاصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا واسبانيا.

وقال رئيس مختبر الأحياء الدقيقة الفيروسات بمستشفى بادوفا (شمال)، أندريا كريزانتي”أنا قلق من حقيقة أن في كاتالونيا (اسبانيا) أو فرنسا لديهما وضع يتميز بحوالي 800-1000 حالة اصابة في اليوم. إنهما بلدان يتمتعان بحالة اجتماعية ومناخية تشبه إلى حد كبير إيطاليا”.

واضاف، في تصريحات صحفية الاربعاء “أتساءل لماذا نحن مختلفون؟، هل بسبب إجراءات الحماية أو ربما لا نختبر الأشخاص المناسبين”.

وقال الخبير الصحي “بالتأكيد الحياة الليلية هي المكان الذي يوجد فيه تركيز للأشخاص الذين لديهم العديد من الاتصالات، وبدون حماية شخصية، لذلك فهي مناسبة لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص مصابون ينقلون الفيروس”.

وتابع كريزانتي “أما بالنسبة للقادمين من الخارج، اتفق دائمًا على اجراء مسحات اختبار على المواطنين عند دخولهم الى بلدنا. هذا هو الاجراء الصحيح الذي يجب فعله. والله وحده يعلم، كم كان من الضروري القيام بذلك منذ البداية، أي عندما قدمنا اقتراحا بهذا الصدد في شباط/فبراير الماضي عند بدء حالة الطوارئ”.