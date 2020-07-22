وزير خارجية  إيطالي سابق: بيع الأسلحة لمصر ليس “عنصراً حاسماً للحقيقة” بقضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير خارجية إيطالي سابق، إن بيع الأسلحة لمصر لا يبدو لأنه “العنصر الحاسم” لتسهيل التوصل الى حل في مجال البحث عن الحقيقة في قضية جوليو ريجيني.

وكان الباحث الايطالي الشاب قد تعرض للاختطاف ومن ثم القتل في مصر، حيث تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وفي جلسة استماع لوزير الخارجية السابق إينزو موافيرو ميلانيزي أمام لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وفاة ريجيني، الأربعاء، أضاف “عندما سمعت أن السلطات المصرية تشير إلى الحاجة، من جانبنا برأيها، إلى تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما هي الحال بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، كان هناك حديث عن البنية التحتية، الموانئ والطاقة، لذلك فقد برز هذا الجزء التجاري الواضح للغاية، لكنه أقل أهمية من الجوانب الأخرى كما قيل لي”.

وذكر موافيرو أن “القرارات بشأن هذا الملف يجب أن تتخذ في إطار أوسع ومنسق يتجاوز وزيري الدفاع والخارجية”. واختتم موضحاً أن “المسألة مع مصر يمكن رؤيتها بشكل أكبر في سياق التوازن العام للاستراتيجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وليبيا”.