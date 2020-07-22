مدير المصرف المركزي الإيطالي: بوادر تعافٍ في الأسابيع الأخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – المدير العام للمصرف المركزي الإيطالي (بانك إيتاليا)، دانييلي فرانكو إنه “في الأسابيع الأخيرة، شهدنا بعض علامات التعافي، لكننا لا نزال عند مستويات إنتاج تقل بكثير عن تلك التي كانت بداية العام الجاري وقبل عام مضى”.

وأضاف فرانكو وهو رئيس مؤسسة الإشراف على التأمين (IVASS) أيضاً، متحدثًا في ندوة عبر الإنترنت نظمتها مسارات الضمان الاجتماعي، أن “تعافي إيطاليا يسير بوتيرة لا تضمن تعافياً كاملاً لما فقد، حتى خلال العامين المقبلين”، مبينا أنه “لا يبدو أن هناك انتعاشاً سريعاً ينتظرنا”، لكن “نأمل أن يكون المستقبل أفضل من هذا المستقبل الذي تحدد للتو”.

ووفقًا للمسؤول المصرفي، فإن “تطورات سلبية أكبر من تلك المحددة في الموقف الأساسي، يمكن أن تلوح إذا ظهرت بؤر وبائية جديدة على المستوى الوطني أو العالمي”، والتي يمكن أن تلقي بآثارها على قرارات الثقة والإنفاق بالنسبة للأسر والشركات التجارية، وتؤدي إلى انخفاض أكبر في نشاط التجارة العالمية”.

وخلص فرانكو الى القول، إن بؤر عدوى جديدة، “من شأنها أيضاً أن تُحدث اضطرابات في سلاسل الإنتاج العالمية أو تسهم في تدهور الأوضاع المالية”.