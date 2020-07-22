إيطاليا: 9 وفيات و282 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة و282 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت معطيات الوزارة أن “إجمالي حالات الإصابة قد ارتفع إلى 245,032 منذ بداية حالة الطوارئ”، بينما “بلغ إجمالي عدد الضحايا 35,082 شخصاً”.

وأشارت وزارة الصحة الى أنه “في الـ24 ساعة الماضية، تعافى 197 مريضا من كوفيد 19، ليصبح المجموع الكلي لمن تماثلوا للشفاء 197,628 شخصاً”. أما “الإيجابيون الحاليون من ناحية العدوى بالفيروس، فعددهم 12322”.

وقالت الوزارة إن “724 من هؤلاء في المستشفيات لظهور الأعراض عليهم”، ومن بينهم “48 في أقسام العناية المركزة”، بينما “يخضع 11,550 للحجر المنزلي”. واختتمت مشيرة الى أنه “تم إجمالاً إجراء 6,354,730 مسحة كشف، بزيادة بمجموع 49,318 تحليلاً، والتي شملت 3,807,771 حالة اختبار”.