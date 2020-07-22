منظمات حماية حقوق المستهلك تشتكي شركات الطيران امام المفوضية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقدم المكتب الأوروبي لاتحاد المستهلكين وجمعيات معنية بحقوق المستهلك بشكوى لدى المفوضية الأوروبية اليوم ضد شركات طيران متهمة إياها بانتهاك قوانين حقوق المسافرين.

وتقول الجمعيات صاحبة الشكوى أن شركات طيران أوروبية تفرض على المستهلكين قبول قسائم شرائية بدل إعادة الأموال لهم اثر الغاء رحلاتهم.

كما يشتكي المكتب الأوروبي لاتحاد المستهلكين وباقي الأطراف من نقص المعلومات بل والمعلومات المغلوطة التي تقدمها الشركات للزبائن لدى حجز الرحلات، خاصة لجهة التدابير المتخذة في حال الإلغاء.

هذا وتلزم القوانين الأوروبية شركات الطيران بتقديم معلومات واضحة للزبائن حول حقوقهم وتعويضهم مالياً في حال الغاء الرحلات بسبب أسباب قاهرة كانتشار الأوبئة.

لكن شركات طيران مثل راين إير، آيغان، إير فرانس، إيزي جت، ك، ل، إم، تاب وغيرها لا تلتزم بالقوانين، حيث “قامت هذه الشركات بتقديم معلومات منقوصة أو مغلوطة للزبائن ولم تقترح إلا قسائم سفر بدل الرحلات الملغاة”، وفق الشكوى.

وتطالب الأطراف المشتكية المفوضية الأوروبية بالتدخل لدى الشركات والزامها باحترام القوانين النافذة، وإجراء تحقيق معمق حول الممارسات “المشبوهة” لهذا القطاع.

وكانت العديد من شركات الطيران قد ألغت رحلاتها منذ شهر آذار/مارس الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد 19، ما أدى إلى حالة من التجاذب بينها وبين السلطات المحلية، الأوروبية والمستهلكين لإيجاد حلول متوازنة تجمع بين احترام القانون وحل مشكلة السيولة النقدية.

يذكر أن هيئات حماية المستهلكين في بلجيكا تلقت حتى الآن 2500 شكوى من مواطنين لم يحصلوا على تعويضات بعد الغاء رحلاتهم الجوية.