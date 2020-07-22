وزيرة داخلية إيطاليا تدعو لتحمل المسؤولية أثناء الحركة والتقيد بإجراءات الأمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي المواطنين الى تبني “سلوك مسؤول في تحركاتهم”، موصية إياهم بـ”ارتداء الكمامات والحفاظ على تباعد المسافة بين الأشخاص”، وهو “أمر أساسي لمنع انتشار كوفيد 19”.

وحثت الوزيرة لامورجيزي في تغريدة على منصة (تويتر) الأربعاء، “العائلات لتوعية أبناءها”، حبث “يجب على الأولاد أن يفهموا أنه يجب ارتداء الكمامة دائمًا، لأن هناك خطر العودة للإغلاق مجدداً”.

في السياق ذاته، قالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الإيطالية، اليوم “لن أكل أبدًا من تكرار أن على كل واحد منا أن يفرض على نفسه ذاتيًا استخدام الكمامة واحترام تباعد المسافة بين الأشخاص، باعتبارهما أكثر قواعد منع العدوى فعالية”.

وذكرت الوزيرة أن “عمليات الرقابة الموكلة للشرطة، والتي أود أن أشكرها على الالتزام المستمر الذي أبدته، تعد أمراً أساسياً”، كما أن “مديريات الشرطة تراقب كل يوم أكثر المواقف المهددة بالخطر”. لكن “الوعي بأن كل واحد منا هو أفضل مراقب لنفسه يجب ألا نتخلى عنه أبدًا، وإلا فإننا نخاطر بالعودة إلى أحلك أشهر إغلاق التي رأيناها في الربيع الماضي”.

وحذرت لامورجيزي بشكل خاص “من حالات التجمع في النوادي الليلية”، وقالت مختتمة: “أعتقد أن من خلال المؤسسات والمدرسة والأسر نفسها، هناك حاجة لجهد أكثر حسمًا لتوعية الشباب بشكل أكبر حول المخاطر التي تحفّ بنا”.