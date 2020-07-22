وزيرة داخلية إيطاليا تزور تونس الأسبوع القادم لبحث موضوع الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أنها ستزور تونس الأسبوع القادم لبحث موضوع الهجرة.

واضافت الوزيرة لامورجيزي في جلسة إحاطة برلمانية، أمام مجلس النواب الأربعاء: “عقدت الأسبوع الماضي مؤتمرا بالفيديو في تريستي (شمال)، شاركت فيه المفوضية الأوروبية والرئاسة الألمانية الدورية للإتحاد الأوروبي، والذي جمع للمرة الأولى، حول طاولة، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا ومالطا، الى جانب ممثلين عن ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا”.

وذكرت وزيرة الداخلية أنه “من هذا المنطلق دائما، كانت مهمتي في ليبيا الخميس الماضي”، بينما “سأكون الأسبوع المقبل في تونس للقاء رئيس (الجمهورية قيس سعيد)، ووزير الداخلية” هشام المشيشي.

وخلصت الوزيرة المنتمية للتيار المستقل، الى القول “أنا على اتصال دائم أيضا مع نظرائي على المستوى الأوروبي، وفي غضون أيام قليلة سألتقي وزير الداخلية الفرنسي الجديد”، جيرالد دارمانين.