مدير إيني: هناك دوافع قوية للبحث عن السلام والاستقرار بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أن هناك “أسباب قوية تدفع نحو البحث عن السلام والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط”.

وقال ديسكالزي في لقاء مع وكالة (آكي) الايطالية بمقر مجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، الخميس، إنه “بخلق الوظائف ومع نمو دخل الفرد، يمكننا أن نقدم جزءًا من الحلول للسيطرة على تدفقات الهجرة”. وأضاف “لهذا السبب أتكلم عن دبلوماسية الطاقة، استعادة السلام، وخلق التنمية، نشر الرفاه. كلها ​​مواضيع سياسية وأهداف ذات أولوية لأي نظام سياسي”

ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) بأنه “ابتغاء لذلك الهدف يجب أن تستفيد بلدان شمال أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط استفادة قصوى من إمكانات الطاقة ​​واستغلالها. العناصر الإيجابية كلها موجودة. علينا أن نفتح الأعين لرؤيتها وقبل كل شيء فتح القلوب للتفكير في الناس والعمل دائما من أجل البناء”.