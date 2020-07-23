بلجيكا تشدد الإجراءات الاحترازية لاحتواء تصاعد الإصابات بكوفيد19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في محاولة للتصدي لموجة ثانية من وباء كوفيد 19، أتخذ مجلس الأمن القومي البلجيكي إجراءات إضافية على المستويين الفيدرالي والمحلي.

وكان المجلس قد عقد اجتماعاً اليوم في بروكسل، برئاسة رئيسة الوزراء صوفي ويلمس، والتي أعلنت عن تكليف رؤساء البلديات بصلاحيات إضافية تمكنهم من فرض إجراءات محلية ” محددة” تبعاً لتطور حالة الوباء مستقبلاً.

وأعلنت المسؤولة البلجيكية، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، عن توسيع مجال ارتداء الكمامات ليصبح الأمر الزامياً في كافة الأسواق، حتى المفتوحة منها، والأماكن العامة المغلقة والشوارع التجارية المكتظة بالمارة.

وكان ارتداء الكمامات، حتى الان، إلزامياً، في وسائل النقل العامة وداخل المتاجر ومراكز التسوق والأماكن المغلقة.

كما تطالب الحكومة الفيدرالية أصحاب المطاعم والمقاهي بتسجيل أرقام هواتف أو عناوين البريد الالكتروني لزبائنهم والاحتفاظ بها لمدة 14 يوماً لتسهيل عملية التعقب في حال الكشف عن إصابة.

ويتعين على مرتادي المطاعم والمقاهي ارتداء الكمامات أثناء التجول داخل المكان والاكتفاء بنزعها أثناء تناول الطعام والمشروبات.

أما بالنسبة للعائدين من الاجازة الصيفية، خاصة من كانوا في مناطق مصنفة باللونين الأحمر والبرتقالي (حسب خطورة الوضع الوبائي في بلد ما)، فيتعين عليهم ملء استمارة لصالح وزارة الخارجية البلجيكية واجراء فحوصات تحت طائلة الغرامة المالية.

وتعليقاً على الأمر، أقرت ويلمس خلال مؤتمرها الصحفي بأن التدابير الجديدة قد تكون مزعجة ولن تروق للناس، “من الأفضل اتخاذ إجراءات مناسبة الآن حتى لا نندم في المستقبل”، وفق كلامها.

هذا وقد شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات بكوفيد 19، ما دفع السلطات لتأجيل المرحلة الخامسة من إجراءات رفع الاغلاق.

ولا تزال الكثير من الفعاليات السياحية والترفيهية والتي تجتذب أعداداً كبيرة من الناس مغلقة منذ منتصف آذار/مارس الماضي.