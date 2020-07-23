الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يترأسان اجتماعاً للجنة المتابعة لمؤتمر برلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يترأس كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الاجتماع الرابع للجنة المتابعة لمؤتمر برلين بشأن ليبيا، والذي يعقد اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة.

وسيناقش الاجتماع ، ويُعقدعلى مستوى الخبراء وكبار الموظفين، آخر التطورات في الملف الليبي، في محاولة للإبقاء على مسار الحل السياسي في ظل التصعيد الحالي والتدهور الأمني في البلاد.

هذا وكان الأوروبيون قد أعربوا أكثر من مرة عن قلقهم العميق للتصعيد المستمر في ليبيا وعن تخوفهم من استمرار انتهاك أطراف عدة لحظر توريد السلاح المفروض على البلاد بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.

ويرغب الاتحاد وكذلك الأمم المتحدة في الإبقاء على مسار برلين قائماً كقناة وحيدة قادرة على تأمين حل سلمي تفاوضي للأزمة الليبية تحت راية الأمم المتحدة، وحسب مصدر مطلع، “تساهم التدخلات والتشابكات الإقليمية في اضعاف هذا المسار، وهو أمر يجب تجنبه”.