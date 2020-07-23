ديسكالزي: صندوق التعافي الأوروبي نتيجة مهمة جدًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أن الاتفاق بشأن صندوق التعافي الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، كان “نتيجة رائعة ستوفر لنا موارد مهمة للغاية، نأمل أن تصلنا في وقت قصير من أوروبا”.

وتعليقاً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل ثلاثة أيام من قبل دول الاتحاد الـ27 ومدى تأثيره على إعادة إطلاق إيطاليا، أضاف ديسكالزي في لقاء مع وكالة (آكي) الايطالية بمقر مجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، الخميس: “لست متطلعاً لدرجة أن أقترح على الحكومة ما يجب أن تفعله”.

وتابع “في الحكومة مهارات وكفاءات وافية لإتخاذ القرارت حول ما يجب فعله، كما أظهرت خلال المفاوضات بالدفاع عن مصالح إيطاليا”. وأوضح أنه “لإعادة إطلاق البلاد وتشغيلها، يجب على الشركات إنشاء نظام، وخاصةً الشركات الكبيرة” كما “يجب أن تصنع الإدارة العامة أيضا نظامًا مع الشركات، بحيث تلبي حاجة العمليات الصناعية”، لكن “عند الحديث عن السياسة الصناعية، علينا أن نفهم عالم الأعمال بأسره”.

وذكّر رئيس عملاق الطاقة الإيطالية، بأن هذا الأمر يخص “قطاع الصناعة الكبرى بالطبع”، لكنه “يرتبط وثيقا بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضا”، تلك “التي تمثل النسيج الضام لنظام الإنتاج”.

ونوه ديسكالزي بأنه “نعود هنا بالتالي إلى مسألة التبسيط التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا. أنا أتحدث عن عمليات التبسيط”، مبينا أن “الحصول على المال يمثل إمكانية يجب تحويلها إلى طاقة حركية”، كما أن “التبسيط وتخفيف البيروقراطية يعني الثقة بالمواطنين وبالمجتمع”. واختتم بالقول “إنه يعني توفير الموارد والتحقق من كيفية استخدامها، وقبل كل شيء الثقة، لأن انعدام الثقة يولد جموداً”.