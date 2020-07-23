إيطاليا: 10 وفيات واستمرار تسجيل إصابات جديدة بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية استمرار تسجيل إصابات جديدة، فضلا عن حدوث 10 وفيات في الساعات الـ24 الأخيرة في أنحاء البلاد.

وفي النشرة الصحافية اليومية للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي من ناحية انتشار فيروس كورونا، قالت الوزارة إن “الحالات الجديدة لا تزال تشهد ارتفاعاً”، والتي “بلغت الآن 306 إصابة”، أي “بزيادة بمجموع 82 حالة مقارنة بيوم أمس”.

وذكرت وزارة الصحة أنه من ناحية أخرى، “لا يزال العدد اليومي للوفيات الناجمة عن كوفيد 19 مستقراً إلى حد كبير”، مبينة أنه “في الـ24 ساعة الماضية كان هناك 10 وفيات، بينما كانت بالأمس 9”.

أما بالنسبة لأعداد المتعافين، فقد أشارت النشرة الى “تماثل 214 شخصاً للشفاء”، وأنه “بذلك، يرتفع المجموع إلى 197,842″، منذ بداية الأزمة.