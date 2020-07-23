سيناتور إيطالي: قصر نظر من الاتحاد الأوروبي إزاء ملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي إن هناك قصر نظر من جانب الاتحاد الأوروبي إزاء قضية الهجرة، فهو يمنح النقود فقط وينأى بنفسه عن إدارتها.

وخلال المؤتمر الصحفي في مقر مجلس النواب (مونتي تشيتوريو) الخميس، الذي قدم فيه كيانه السيادي الجديد (إيتال إكسيت)، الذي يهدف إلى إخراج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي، أضاف العضو السابق في حركة خمس نجوم جانلويجي باراغوني، أن “تدفقات الهجرة تخدم المخططات النيوليبرالية”.

وتابع باراغوني أن “المهاجر عندما يواجه الموت في عملية عبور البحر، يمكنه خوض غمار العمل غير القانوني، وهنا تأتي مسؤولية أوروبا التي لم تتمكن من استخدام الوسائل المتاحة لوقف تدفقات الهجرة”.

وأشار الى أنه “نحن هنا أمام مسؤولية أوروبا التي لم تفلح بأستخدام الوسائل المتاحة لديها لإيقاف تدفقات الهجرة”، مما “يعني أن من مصلحتها عدم وقف الهجرة لخلق حالة من التوتر الاجتماعي المستمر”.

وذكر باراغوني أن أوروبا “تقدم بعض المال ليتصرف المرء بالمشكلة، وهذه هي الرؤية قصير النظر لأوروبا، إنها تقدم الإكراميات لإدارة معسكرات الهجرة”. واختتم بالقول: “أما في موجات الهجرة، عندما يدور الاقتصاد، تكون هناك مسيرة الاندماج ليصبح الأجانب ليسوا من أهل البلاد”.

يذكر أن باراغواني، كان صحفيا ومقدم برامج تلفزيونية سابقاً، نال مقعدا بمجلس الشيوخ في انتخابات عام 2018 مرشحا لحركة خمس نجوم، لكنها أبعدته لاحقا بسبب عدم الالتزام بسياساتها.