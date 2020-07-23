سفارة العراق بروما تعلن عن فرص دراسيّة بجامعة باليرمو الإيطاليّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت سفارة جمهوريّة العراق في إيطاليا عن توافر فرص دراسيّة للراغبين في إكمال دراساتهم العليا، عن طريق دورات دكتوراه مدفوعة الكلفة من جانب جامعة باليرمو الإيطاليّة.

وكتبت السفارة على صفحتها في (فيسبوك) الخميس، أن “على الطلبة الراغبين في اغتنام هذه الفرصة للاستفادة من البرامج المُقدّمة، التواصل مُباشَرة مع الجامعة على موقعها وبريدها الألكترونيّ المدرجين أدناه، للاطلاع على الشُرُوط المطلوبة والمقاعد المُحدّدة المُخصَّصة للطلبة”.

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