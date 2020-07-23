مسؤولة أوروبية: أولويتنا خفض التصعيد في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت الأمينة العامة لإدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هيلغا شميت بـ”الصريح”، الحوار الذي جرى بين الأطراف المشاركة في اجتماع لجنة المتابعة لمؤتمر برلين حول ليبيا.

وأشارت شميت التي ترأست الاجتماع من الجانب الأوروبي، الى أن اللقاء جاء في التوقيت المناسب، فقد “أظهر الجميع عزماً وتصميماً على العمل لإنهاء الصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية”، حسب تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتابعت قائلة: “يجب إعطاء الأولوية لخفض التصعيد ووقف اطلاق النار واستئناف انتاج النفط”.

يذكر أن الاجتماع، وهو الرابع من نوعه قد تم عبر دائرة فيديو مغلقة وترأسه الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع الأمم المتحدة.