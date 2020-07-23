سالفيني في لامبيدوزا: آخر بؤر العدوى بفضل المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني إنه “في وقت انتشار فيروس كورونا، جاءت آخر حالات تفشي المرض بفضل هؤلاء الأشخاص”، في إشارة الى المهاجرين. وأشار الى أن “سياسة هذه الحكومة إجرامية بشكل مضاعف”.

وفي تصريحات خلال زيارته لجزيرة لامبيدوزا، لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الخميس، كرر سالفيني القول إن “سياسة الموانئ المفتوحة التي تتبعها الحكومة إجرامية للغاية”، مبينا أن “عمليات الرسوّ قد ازدادت بأربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي”.

ولدى مغادرته النقطة الساخنة في لامبيدوزا، قال وزير الداخلية السابق: “لقد وجدت وضعاً صعباً، فهناك 800 شخصًا بدلاً من 190″، وفقا للطاقة الإستيعابية للمبنى.

وتابع “رأيت أن جميع المهاجرين من البالغين تقريبًا، ذكور ذوي بنية جسدية قوية، لا أكثر من 20 طفلا وحوالي 40 امرأة”. وأردف “إنهم ليسوا ناجين، بل هناك اتجار بالبشر تعد الحكومة الإيطالية شريكاً مذنباً فيه”.

وذكر سالفيني: “أنا في لامبيدوزا لأخبر الإيطاليين أنها جزيرة جميلة وتستحق أن تكون نقطة مرجعية لقضاء العطلات لأن أهلها اناس مضيافون”. واختتم بالقول: “يقولون لي إن المهاجرين يجوبون أنحاء الجزيرة بدون اجراءات وقائية، وبالتالي فهناك حالة ضيق”، من هذه المخالفات.