خبير فيروسي إيطالي: الفيروس جاهز لإعادة الإنتشار كما فعل في أسبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال خبير فيروسي إيطالي، إن “فيروس كورونا جاهز لإعادة الإنتشار مثلما حدث في إسبانيا”.

وكتب الخبير روبيرتو بوريوني في مقال بعنوان “لا تعبث بالأرقام”، نشره بمجلة “حقائق طبية”، معلقاً على دراسة حول الوفيات في إيطاليا وتأثير كوفيد 19 على الوفيات بشكل عام، أن “الأمر يتعلق بأرقام ينبغي التفكير فيها إزاء المجهول الذي لا يزال ماثلاً أمامنا”.

وتابع “في هذه الأيام نسمع مناقشات عديدة عقيمة وغير مفيدة، حيث يحاول البعض التنبؤ بمستقبل غير مؤكد للغاية، والبعض الآخر يستمر بالنقاش حول ما إذا مات الضحايا لحمل فيروس كورونا أو جرّاء الإصابة به”.

وذكر بوريوني أن “هذه المناقشة الثانية خيالية، فيكفي النظر إلى رسم بياني نشر مؤخرًا في مجلة مرموقة، والذي يوضح عدد الأشخاص الذين ماتوا في 1,689 بلدية إيطالية”، والذين “يتجاوزن نسبة 20٪ من إجمالي الوفيات في الأشهر الأولى للأعوام منذ 2015 حتى عام 2020”.

وأشار الى أنه وفقا للمخطط البياني، “فحتى الـ23 من شباط/فبراير كان عدد الوفيات مماثل تمامًا لما في السنوات السابقة”، وأنه “منذ ذلك الحين ارتفع عدد الوفيات”، وبينما “كان المتوسط في السنوات السابقة بين ​​4-5000 شخص يموتون أسبوعيًا، ففي الأيام من 15 إلى 28 شباط/فبراير، تجاوزنا العشرة آلاف حالة وفاة في الأسبوع”.

وذكر عالم الفيروسيات أن “حقيقة أن هذه الوفيات المفرطة كانت في الغالب من الرجال، وتركزت في مقاطعة لومبارديا، تشير وبقوة إلى أن هذه الوفيات الزائدة ترتبط بفيروس كورونا”. ولذلك “أدعو السكان إلى عدم خفض حذرهم”.

وأشار الى أن “الإيطاليين تمكنوا بفضل الجهود الفائقة، من الخروج من كابوس الموت هذا”، محذراً من أن “الفيروس لا يزال منتشراً وجاهزًا للبدء مرة أخرى، كما حدث في إسبانيا، حيث لا يختلف المناخ وأسلوب الحياة كثيرًا عنا”.

وأكد بوريوني أنه “باختصار، علينا أن نبدأ عيش حياتنا مرة أخرى، العمل، رؤية بعضنا البعض والاستمتاع. لكن لا يمكننا أن نتجاهل بعض القواعد البسيطة والأساسية للحماية المتبادلة”. واختتم مبينا أن “احدى هذه القواعد هي ارتداء الكمامة دائمًا في البيئات المزدحمة”.