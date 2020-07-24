بوريل يعلن عن لقاء قريب يجمعه بوزير الخارجية التركي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن نيته لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد المقرر يومي 27-28 آب/أغسطس القادم.

جاء هذا الإعلان في تغريدة لبوريل على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، اكد خلالها أيضاً قيامه بالاتصال هاتفياً برئيس الدبلوماسية التركي، على خلفية تصاعد التوتر في شرق المتوسط والنقاش الدائر في بروكسل حول العلاقات مع أنقرة.

وأشار بوريل إلى وجود “توافق” مع الطرف التركي حول التهدئة وخفض التصعيد، حيث “اتفقنا على العمل معاً لوقف اطلاق النار في ليبيا في إطار عملية برلين”، حسب المسؤول الأوروبي.

هذا ويتصاعد الغضب الأوروبي تجاه استمرار تركيا بالقيام بأنشطة تراها المؤسسات والعواصم الأوروبية استفزازية في شرق المتوسط، وتدخلها الميداني في ليبيا، على الرغم من أنه لصالح حكومة الوفاق التي تحظى باعتراف الامم المتحدة.

يذكر أن بوريل كان أكد أن باستطاعة ألمانيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، العمل من أجل خلق أجواء تسمح ببدء حوار مع تركيا يطرح كل المواضيع الإشكالية.

ويؤكد بوريل عدم إمكانية تغير حقائق جغرافية وتاريخية وعملية مفادها أن تركيا دولة جارة للاتحاد وطرف مرشح لعضويته وشريك استراتيجي له.