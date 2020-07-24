مفوض أوروبي يهاجم تركيا ويدعوها لتحديد مواقفها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، هجوماً عنيفاً على تركيا اليوم بمناسبة إقامة أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بعد تحويلها على يد السلطات في أنقرة من متحف إلى مسجد.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه له بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالاشتراك مع مفوضة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، خًصص بالأساس لعرض تقدم العمل نحو إقامة استراتيجية أمنية أوروبية.

ووصف شيناس (يوناني الجنسية)، هذا اليوم بـ”الحزين والصعب”، وقال: “أنا أشعر بالمرارة والغضب لما يحدث و لست وحدي في هذه الحالة”.

وأشار المسؤول الأوروبي الى أن على تركيا أن تقف في مرحلة ما، وتتحمل مسؤولياتها وتحدد مواقفها وخياراتها الجيوسياسية وتعلن إلى جانب أي طرف تريد أن تصطف في المستقبل.

وتابع بلهجة حادة: “إذا كانت تريد الاصطفاف إلى جانب أوروبا بقيمها ومبادئها، فما يحدث اليوم يعد انطلاقة سيئة”.

هذا وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد عبروا عن غضبهم من قيام تركيا بتحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، واصفين الخطوة بـ”الاستفزازية”.

يذكر أن كاتدرائية آيا صوفيا تعود إلى 1500 عام مضت تم تحويلها إلى مسجد في المرحلة العثمانية ثم إلى متحف من قبل قادة الجمهورية التركية.

وقد وًضعت على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1934، بوصفها متحفاً ومعلماً اثرياً تاريخياً هاماً.