إيطاليا: أكثر من مائة مهاجر يصلون الى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لامبيدوزا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن عمليات رسوّ قوارب الهجرة بقيت مستمرة خلال الليل على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “رجال دوريات الشرطة المالية وقوات حرس الموانئ، اشتركت في 5 عمليات إنقاذ، حملت أكثر من 100 شخص الى الجزيرة”، مبينة أن “عمليات الرصد والإنقاذ والرسوّ المستقلة يستمر حدوثها منذ أسابيع”.

وذكرت أنه “في الساعات الـ48 الماضية، وصل ما يقرب الألف مهاجر إلى الجزيرة”، التي “توشك النقطة الساخنة فيها على الإنهيار الآن”، فـ”مقارنة بسعتها التي تصل الى 95 شخصًا، كان هناك فيها في الواقع، قبل وصول الوافدين الجدد أمس، أكثر من 750 شخصاً”، بينما “تستمر محاولة إخلاءها بعمليات نقل المهاجرين إلى ميناء إيمبيدوكلي”.

وكان زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، قد قال أمس بعد زيارته للنقطة الساخنة المذكورة، إن “هذه ليست الهجرة، إنها فوضى”، فـ”هناك إتجار مخجل بالبشر تتواطأ الحكومة الإيطالية فيه”.