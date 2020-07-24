نائب رئيس المفوضية: لن نوكل أمننا وسيادة دولنا لأطراف أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، على أن تحقيق الأمن على حدود دول التكتل الموحد هو مهمة وهدف أوروبيين.

وأشار شيناس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمفوضية، والذي عُقد اليوم الجمعة بشكل استثنائي، إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يوكل أمنه وسيادة دوله إلى أي طرف آخر.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن دول ومؤسسات الاتحاد تعمل بشكل جدي من أجل تهدئة التوتر وخفض التصعيد في شرق المتوسط.

في هذا السياق، حرص شيناس على الترحيب بالدور الذي يقوم به كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهدف نزع فتيل الأزمة في المنطقة.

أما عن الدور التركي فيما يجري، فقد أعاد نائب رئيس المفوضية التأكيد على كلام سابق له، حيث رأى أنه “على تركيا الآن اتخاذ قرارها الجيوسياسي والاختيار إلى أي جانب من التاريخ تريد أن تقف”، حسب كلامه.

هذا ويعمل الأوروبيون، حسب شيناس، على الاستفادة من الوقت المتبقي حتى الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجيتهم، نهاية الشهر القادم، من أجل نشر رسالة مفادها أن اتحادهم هو قوة استقرار وسلام وأمن في منطقة مضطربة.

وشدد على أن أوروبا تتحرك وتعمل بنشاط للدفع باتجاه الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط،، و”يتعين على الآخرين العمل في الاتجاه نفسه”، على حد قوله.

يذكر أن المفوضية ناقشت خلال اجتماعها اليوم التحركات الجارية لنزع فتيل الأزمة في المتوسط، خاصة الجهد الدبلوماسي الذي يقوم به الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل في هذا الاتجاه.